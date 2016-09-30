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İstanbul’da 5 bin polisle helikopter destekli operasyon

İstanbul’un 39 ilçesinde 5 bin polisin katılımıyla “Yeditepe Huzur “ adı verilen geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbulda 5 bin polisle helikopter destekli operasyon

30 Eylül 2016 22:41

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler akşam saatlerinde, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yönetiminde 39 ilçede, 5 bin polis memurunun katılımıyla ‘Yeditepe Huzur’ adı altında genel asayiş uygulaması düzenledi. Yeditepe Huzur Uygulaması’na Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Organize Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve ilçe ekipleri katıldı. İl genelindeki uygulama kapsamında, Fatih ve Eminönü’nde bazı kontrol noktaları oluşturuldu.

Uygulama kapsamında araçlardaki vatandaşlar ve şüpheli görülen kişilerin de üzeri aranıp, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aramalar devam ederken polis ekipleri de uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Helikopter destek verdi

Öte yandan bir polis helikopteri de uygulamaya destek verdi. Havadan koordinasyon sağlayan helikopter bazı noktalardan görüntü ve fotoğraf kaydı aldı. İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan asayiş uygulamasının gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

Etiketler: huzur operasyonu


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