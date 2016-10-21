İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "Yeditepe Huzur Uygulaması" adı verilen il geneli helikopter destekli geniş bir uygulama yapıldı.

Asayiş, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekât, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin aralarında olduğu 5 bin polisin katılımıyla gerçekleşen uygulama kapsamında önceden belirlenen noktalarda şüpheli kişiler, araçlar ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruluyor.

"Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında yapılan uygulamalar ve operasyonlar devam ederken polis helikopteri de havadan destek veriyor.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamanın bizzat İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yönetildiği öğrenildi.

Murat Solak

