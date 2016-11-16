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İstanbul’da 5 bin polisle huzur operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur Uygulaması" adlı geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamalara polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbulda 5 bin polisle huzur operasyonu

16 Kasım 2016 22:06
İstanbul’da 5 bin polisle huzur operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Yeditepe Huzur Uygulaması" adı verilen uygulamaya asayiş, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı. 39 ilçede yapılan uygulamada önceden belirlenen noktalarda bazı kişiler, araçlar ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 bin personelin katılımıyla 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamada, ele geçirilen malzemeler Gayrettepe Asayiş Müdürlüğü’nde sergileneceği öğrenildi. "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında yapılan uygulamalar ve operasyonlar devam ederken polis helikopteri de havadan destek verdi.
İstanbul genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamanın bizzat İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yönetildiği öğrenildi. 

Murat Solak
 

Etiketler: huzur operasyonu, İstanbul


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