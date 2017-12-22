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İstanbul’da 5 bin polisle huzur uygulaması

İstanbul’da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı. Kent genelinde yapılan uygulamada narkotik köpeği ‘Zoro’ da yer aldı.

İstanbulda 5 bin polisle huzur uygulaması

22 Aralık 2017 21:21
İstanbul’da 5 bin polisle huzur uygulaması - Tıkla İzle

İstanbul genelinde 5 bin polisle "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Daha önce kent genelinde yapılan operasyonlarda bulduğu uyuşturucu maddelerle gündeme gelen narkotik köpeği olan ‘Zoro’ ise akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. 

Selim Bayraktar - Ufuk Kıvık

Etiketler: huzur uygulaması, İstanbul

 

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