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İstanbul’da 5 bin sporsever festivalde buluştu

İstanbullular geçtiğimiz Cumartesi yapılan “Sweatfest 2017” etkinliğinde, sporun ve festival coşkusunun kaynaştığı eğlenceli bir deneyim yaşadı. Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından hayata geçirilen “SWEATers” uygulamasının ilk büyük etkinliği olan “Sweatfest 2017”, 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

İstanbulda 5 bin sporsever festivalde buluştu

23 Ekim 2017 17:37

'Sweatfest 2017' etkinliği İstanbullulara spor dolu bir gün yaşattı. Beş aydan kısa bir süre içerisinde yaklaşık 20 bin kişi tarafından indirilerek sporseverlerin yeni nesil buluşma platformu haline gelen SWEATers APP’in düzenlediği etkinlik, geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı. Spora ve sağlıklı yaşama önem veren herkesi buluşturma hedefiyle düzenlenen etkinliğe 5 bin sporsever katıldı.

Ünlü isimler ziyaret etti

A Milli Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Sinan Güler, dünya şampiyonu MMA sporcusu Gökhan Saki, iş dünyasından Cem Boyner ve Ümit Boyner’in yanı sıra birçok ünlü isim festivalin ziyaretçileri arasında yer aldı.

"Spor sevgisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz"

SWEATers APP’in kurucu ortağı Elif Boyner, şunları söyledi: "SWEATers uygulamasının kısa bir süre içinde 20 bin kullanıcıya ulaşması bize yeni bir girişim yapmak için heyecan verdi. Kullanıcılarımızı ve bize destek veren markaları bir araya bir araya getirirken, İstanbul’un spor potansiyelini de ortaya çıkaracak bir etkinlik yapmak istedik. Bugün son derece güzel bir İstanbul havasında düzenlediğimiz Sweatfest’e binlerce sporseverin katılması bizi çok mutlu etti. Spor sevgisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde de hem Sweatfest’e devam etmeyi hem de farklı projeler yapmayı planlıyoruz".

Festivalin ana sahnesinde Murat Bür, Ayşegül Demirsoy, Ercan Çimenay gibi isimlerin yer aldığı antrenman ve egzersizlere çok sayıda kişi katıldı. Ayrıca koşu, fitness, yoga gibi farklı branşların yanı sıra boks ve halter gösterileri de yapıldı. Sweatfest, akşam saatlerinde Sattas grubunun konseriyle son buldu. 

 

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