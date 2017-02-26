Sultanbeyli’de kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binen 5 genç, adeta ölüme meydan okudu. Kendisini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen trafiğe çıkan gençler, yüreklere ağza getirdi.

Uyarılara aldırış etmediler

Sultanbeyli’de akşam saatlerinde işlek bir caddede bir motosiklete binen 5 genç, yürekleri ağza getirdi. Kendilerini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen motosiklete binen gençler, trafiğe çıktı. Cadde üzerinde harekete geçen gençler, kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklet üzerinde giderek, bir süre sonra gözden kayboldu.

Doğan Can Cesur