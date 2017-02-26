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İstanbul'da 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Sultanbeyli’de 5 genç adeta ölüme meydan okudu. Kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binen gençler, yüreklere ağza getirdi.

İstanbulda 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

26 Şubat 2017 10:03
İstanbul'da 5 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Tıkla İzle

Sultanbeyli’de kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binen 5 genç, adeta ölüme meydan okudu. Kendisini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen trafiğe çıkan gençler, yüreklere ağza getirdi.

Uyarılara aldırış etmediler

Sultanbeyli’de akşam saatlerinde işlek bir caddede bir motosiklete binen 5 genç, yürekleri ağza getirdi. Kendilerini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen motosiklete binen gençler, trafiğe çıktı. Cadde üzerinde harekete geçen gençler, kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklet üzerinde giderek, bir süre sonra gözden kayboldu. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: İstanbul, motorsiklet


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