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İstanbul’da 6 kişi hastanelik oldu: Acil servis karantinaya alındı

Sultanbeyli’de liseye yakın bir arazide yaşları küçük iki kişi tarafından atılan ve kimyasal madde içerdiği iddia edilen biber gazından 4’ü öğrenci 6 kişi zehirlendi. Zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbulda 6 kişi hastanelik oldu: Acil servis karantinaya alındı

09 Ocak 2018 18:15

Olay, akşam saatlerinde Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre yaşları 18’den küçük 2 kişi içeriğinde kimyasal madde bulunan biber gazını okuldan çıkan bazı öğrencilerin üzerine doğru sıktı. Sıkılan gaz nedeniyle 4’ü öğrenci 2’si öğretmen 6 kişi zehirlenerek Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedbiren hastanenin acili ilk etapta karantinaya alınırken olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gazı atılan 2 kişiden 1’i gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen diğer şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

4’ü öğrenci 2 öğretmen kokudan rahatsızlanmış

Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen “4 öğrenci, 2 öğretmen okulun bahçesinde aynı anda gaz kokusundan rahatsızlanınca hastaneye kaldırılıyorlar. Yaşları küçük 2 kişi tarafından ne olduğu belli olmayan bir gaz sıkılmış. Başhekimle konuştuk büyütülecek bir konunun olmadığını kaydetti. Acil bölümü de açıldı. İlk başta ne olduğu belli olmadığından tedbiren kapatıldı hastanenin acili” diye konuştu.

Metin Başar
 

 

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