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İstanbul’da 850 ekip ile 9 bin 500 polis görev yapacak

İstanbul’da 850 ekip ile 9 bin 500 polis görev yapacak
İstanbul’da 850 ekip ile 9 bin 500 polis görev yapacak

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının ilk aşaması için alınan tedbirler kapsamında 9 bin 500 polis ekibi görev yapacak. 39 ilçede alınan tedbirler kapsamında vapur iskeleleri, metro, metrobüs gibi halkın yoğun olduğu yerlerde denetimler yapılacak.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının ilk aşaması bugün başlıyor. İlk aşamanın başlayacak olmasından dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda il emniyet müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla alınan tedbirler kapsamında yapılan yazılı açıklamada, “Tedbirlerin temel amacı, öğrenci ve öğretmenlerimizin güven içerisinde okullarına ulaşmaları ve eğitimlerini tamamlayarak güven içerisinde okullarına ulaşmaları ve eğitimlerini tamamlayarak güven ve içerisinde evlerine dönmelerini sağlamaktır. 10. 09. 2018 Pazartesi günü ilimizdeki bazı okulların açılması ve eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerin okula gidecek olması sebebiyle; 39 ilçenin giriş ve çıkış noktalarında, vapur iskelelerinde, metro, metrobüs, otobüs ve minibüs durakları ile halkın yoğun olduğu meydanlarda 9 bin 500 polis ve 850 ekiple kontrol ve denetimler yapılacaktır. Bu çalışmaya 2 polis helikopteri havadan ve 9 polis botu denizden katılım sağlayacaktır. Mobil okul timleri riskli okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, bu tedbirlere diğer görevli personel ve ekipler destek verecektir. Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından okul servis ve minibüsleri ve sürücülerinin kontrolleri yapılacaktır” denildi.  

İsmail Bulut

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