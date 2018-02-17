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İstanbul’da 8’i Türk 22 DEAŞ’lı yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüte mali destek sağlamakla suçlanan 14’ü yabancı uyruklu 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbulda 8i Türk 22 DEAŞlı yakalandı

17 Şubat 2018 13:40

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ’a yardım ve yataklık eden, örgütün aktif olduğu Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere girip çıktıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan fiziki takibin ardından dün gece İstanbul’da 3 ilçede 11 eve düzenlenen eş zamanlı baskında, 8’i Türk vatandaşı toplam 22 DEAŞ'lı gözaltına alındı.
14’ü yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal da ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi. 

Sadık Kahraman
 

 

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