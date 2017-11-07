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İstanbul’da akılalmaz olay! Trafikte tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı

İstanbul’da Ümraniye'de yaşanan akıl almaz olayda bir kişi trafikte tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı. Olayı gerçekleştiren M.U. gözaltına alınırken kulağı kopan kişi ise tedavi altına alındı.

İstanbulda akılalmaz olay! Trafikte tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı

07 Kasım 2017 09:20
Trafikte tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı - Tıkla İzle

İstanbul trafiğinde yaşanan tartışmalara eklenen akılalmaz olay dün Ümraniye Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serdar Bülbül ile M.U. isimli şahıs trafikte yol nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.U. Serdar Bülbül’ün kulağını ısırarak koparttı. Kulağı kopan Bülbül, acı içinde kıvrınırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bülbül, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaçan M.U. ise kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Cenk İşver

Etiketler: İstanbul, tartışma, trafik

 

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