İstanbul’da anne ve bebeğin ölümden döndüğü kaza kamerada

Olay, geçtiğimiz 3 Ocak Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın bebeğiyle birlikte 34 TEC 06 plakalı taksiye binerek sokak üzerinde oturan bir arkadaşına misafirliğe geldi. Taksi ücretini ödeyen kadını sürücü sokak ortasında indirdi. Ardından kadın aracın arka kapısından inerek kaldırıma doğru yürümeye başladı. O esnada geri manevra yapan taksi sürücüsü bir anlık dikkatsizlik sonucu indirdiği kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek ölümden dönen kadın, kucağından kayan bebeği son anda yakaladı. Kadın ve 1 buçuk aylık bebeği şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bebeğiyle ölümden dönen kadına hakaretler etti

Olayın ardından taksinin kadına çarptığını gören başka bir kadın sürücü, koşarak yere düşen kadının yanına geldi. Taksi sürücüsü ise kadına çarptığını fark ederek araçtan indi. Kadınla tartışan taksi sürücüsü, iddiaya göre kadına hakaretler savurarak, “Dua et aracıma bir şey olmadı” dedi. Taksi sürücü daha sonra aracına binerek sokaktan uzaklaştı. Ölümden dönen kadın ve bebeği ise çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırıma götürülerek sakinleştirildi. Kazanın şokunu bir süre atlamayan kadına su verildi. Bir süre sokak üzerinde markette oturan kadın ardından içeriye girdi.

“Arabama zarar gelseydi, o zaman görürdün”

Olayı gören Bekir Murat, “Taksi şoförü sokakta müşteriyi indirdi. Sonra arkasına bakmadan geri manevra yaptığı esnada çocuklu bir kadına çarptı. Sonra kadına hakaret ederek bastı gitti. Baya hakaret etti. ‘Arabama zarar gelseydi, o zaman görürdün’ dedi. Kadının çocuğu 1 buçuk aylık falandı. Sonra ben dışarıya çıktım kadını aldım kaldırıma oturttum. Çocuğunu da kızıma verdim. Biraz sakinleştirdikten sonra, ‘Şikayetçi olmak isterseniz kamera görüntüleri var. Polis çağıralım ilgilensinler’ dedim. Kadın da, ‘Ben siteye misafirliğe geldim. Sonra şikayette bulunacağım’ dedi. Kadın yere düştü, çocukta kadının kucağındaydı” dedi.

“Çocuğu havada son anda yakaladı”

Market sahibi Mehmet Çakır ise, “Taksici bir geriye doğru manevra yaptı, sonra da kadına çarptı. Sonra da kadına hakaretler dolu sözler söyledi. Kadını içeride sakinleştirdik. Şikayetçi olacaksanız kayıtları verelim dedik. Kadının kucağında 1 buçuk aylık çocuk vardı. Taksi çarpınca ikisi birlikte yere düştü. Çocukta hafif havaya fırladı ama kucağında olduğu için kadın hemen yakaladı. Hakaret ettikten sonra bastı gitti. Yaraları yoktu” ifadelerini kullandı.

Doğan Can Cesur

