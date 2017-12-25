İstanbul'da aralarında polislerin de olduğu suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da vatandaşlara zor kullanarak kumar ve tombala oynatıp maddi çıkar sağlan organize suç örgütüne yönelik bu sabaha karşı operasyon düzenledi. Yapılan takip sonucu polis, aralarında bazı polislerin de olduğu 17 kişinin yakalanması için operasyon düğmesine bastı. Çete lideri olduğu öne sürülen L.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 17 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda silah ve mermiler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi emniyete götürülürken, firari 5 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.