Diğer
Kategoriler

İstanbul'da aralarında polislerin de olduğu suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda aralarında bazı polislerin de olduğu 12 kişi yakalandı.

İstanbulda aralarında polislerin de olduğu suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

25 Aralık 2017 12:34

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da vatandaşlara zor kullanarak kumar ve tombala oynatıp maddi çıkar sağlan organize suç örgütüne yönelik bu sabaha karşı operasyon düzenledi. Yapılan takip sonucu polis, aralarında bazı polislerin de olduğu 17 kişinin yakalanması için operasyon düğmesine bastı. Çete lideri olduğu öne sürülen L.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 17 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda silah ve mermiler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi emniyete götürülürken, firari 5 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç