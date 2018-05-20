İstanbul'da 'Arıyı Unutma' etkinliğinde arının önemine dikkat çekildi

Türkiye'nin önde gelen bal markalarından Balparmak, 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nü 'Arıyı Unutma' kampanyasıyla kutladı. Arıların doğa ve insan yaşamına katkısına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği 'Arıyı Unutma' projesi kapsamında, arılarla ilgili ünlü oyuncu Ayşe Tolga'nın ses verdiği bir kısa film çekildi. Meyve türleri ağırlıkta olmak üzere dünya bitkilerinin yüzde 80’inin polenini dağıttığı belirtilen arıların, yaşam zincirinin en önemli halkalarından biri olduğuna dikkat çeken videonun sosyal medyada aldığı her beğeni ve paylaşım için Balparmak'ın TEMA Vakfı'na bağışta bulunacağı aktarıldı.

Şirket, Dünya Arı Günü'nü kutlamak amacıyla Çekmeköy'deki tesisinde renkli bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Balparmak Pazarlama Direktörü Dr. Pınar Nokay, Balparmak Bal Tedarik Müdürü İsfendiyar Üzümcü ve Aromaterapist ve İyi Yaşam Koçu Ayşe Tolga'nın da yer aldığı etkinliğe ünlü isimler de konuk olarak katıldı.

''Arıların yapmış olduğu bitkisel tozlaşma, üretimi artırarak bize gıda olarak dönüyor''

Projenin hedefini anlatan Özen Altıparmak, ''Amacımız, arının önemini anlatmak. Arıların ürettiği balı alıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz ve tüketicilere sunuyoruz. Bunların ötesinde arının özel bir varlık olduğunun farkına vardıktan sonra onu korumaya ve onu korumanın önemini anlamaya başladık. Bunun için sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Arıcıları eğitiyoruz ki, arılara daha iyi baksınlar diye. Arılar tarımsal üretimin artışını sağlayan, doğanın dengesini koruyan ve doğanın oluşmasını da sağlayan küçük varlıklar. Bu küçük varlıkların yapmış oldukları o kadar büyük ki, yapmış olduğu bitkisel tozlaşmayla üretimi artırarak bize gıda olarak dönüyor. Demek ki arılar olmadığı zaman bitkiler tozlaşamaz, döllenemez. Döllenmediği zaman çoğalamaz ve o zaman kıtlık olur ve doğa ve yaşam sona erer'' dedi.

''Hayatımız boyunca arıya olan borcumuzu ödeyemeyiz''

Arıcılığı önemine değinen Altıparmak, ''Arıcılık, çok geliştirilmesi gereken bir konu. Teknik arıcılık eğitimleri veriyoruz. Bizim sadece bal alarak yapmış olduğumuzun gerisinde arıya olan borcumuzun çok farkındayız. Hayatımız boyunca arıya olan borcumuzu ödeyemeyiz. Onlar, milyonlarca kanat çırparak her gün bin 500 çiçekten balı alıyorlar. 45 günlük kısa ömürleri içinde sadece 1 gram bal yapabiliyorlar. Hayatları boyunca sadece 1 gram bal yapabiliyorlar. Burayı düşünerek her yediğimiz balın değerini çok iyi bilmeliyiz. Biz 20 arının yaptığı 20 gram balı, 1 günde yiyoruz. Bala değer verdiğimiz zaman arıcılara bir kaynak sağlamış oluyoruz. Biz, arıcılara ne kadar katma değer sağlarsak ve yapmış oldukları balın karşılığını ödeyerek alırsak daha çok arıya bakarlar. Bu da arı nüfusunun artması demek, arı nüfusunun artması daha çok bitkisel tozlaşmanın artması demek ve bitkisel tozlaşmanın çok olması daha çok gıda demek'' şeklinde konuştu.

Deniz Ataç ise şöyle konuştu: ''Dünya Arı Günü nedeniyle buradayız. Bu yıl Dünya Arı Günü'nü Balparmak ile TEMA Vakfı birlikte kutluyorlar. Şirket bu konuda çok ciddi çalışan bir kurum, TEMA Vakfı da doğanın korunması için 26 yıldır çalışıyor. Arının, ekosistem üzerindeki ve bütün canlılar için ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için bizde bu kampanyanın içinde olup destek vermekten dolayı çok mutluyuz. İnsanoğluna, doğanın kendisine hiçbir bedel ödetmeden yapmış olduğu pek çok hizmet var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi arılar yoluyla yapılan tozlaşma. İnsanoğlu için en önemli şey gıda. Her şeyden vazgeçebiliriz ama gıda, su ve temiz havadan vazgeçemeyiz. Ekosistem hizmetleri dediğimiz; tozlaşma, su üretimi, temiz hava hizmetleri bizim varlığımız için çok önemli olan konular''.

Adem Gürer - Murat Ergin

