İstanbul’da asansör ikinci kattan yere çakıldı: 1 yaralı

Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesinde Toprak Tabya Sokakta meydana geldi. Midye imalathanesinde çalışan Fatma Okta (29) isimli kadın, midye tenceresini ikinci kattaki imalathaneye çıkartmak için asansöre bindi.

Asansör, zemin kattan ikinci kata geldiğinde ise henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı zemin kata düştü. Düşmenin etkisiyle asansör içerisinde bulunan Okta’nın bacağı kırıldı. Acının etkisiyle bağıran kadını akrabaları sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansörün demirlerini keserek yaralı kadını kurtardı. Yaralı kadın 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Emrah Kuş - Murat Horoz