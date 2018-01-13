Diğer
Kategoriler

İstanbul’da aşırı yüklü kamyonlar tehlike saçtı

İstanbul’da gabari yük sınırına dikkat etmeden kontrolsüz bir şekilde aşırı yükleme yapılan kamyonlar tehlike saçtı. Çeşitli ilçelerde kamyonların tehlikeli ilerleyişleri trafikteki diğer sürücüler tarafından kamerayla saniye saniye kaydedildi.

İstanbulda aşırı yüklü kamyonlar tehlike saçtı

13 Ocak 2018 09:22
İstanbul’da aşırı yüklü kamyonlar tehlike saçtı - Tıkla İzle

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gabari yük sınırına dikkat etmeden dorselerine aşırı ve kontrolsüz bir şekilde yük taşıyan kamyonlar kazaya davetiye çıkardı. Trafikte bulunan sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak ilerleyen kamyonlar, başka sürücüler tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. İstanbul’da kaydedilen görüntülerin ilkinde, bir kamyona aşırı derecede yapılan yükleme bu kadarına pes dedirtti. Sağ tarafa fazla yüklendiği için yan bir şekilde ilerleyen kamyonun yol üzerindeki bir köprünün altından silme geçmesi yürekleri ağızlara getirdi.

Pendik Kurtköy’de çekilen görüntülerde ise, aşırı bir şekilde saman yüklenen kamyon, trafikteki sürücülerin korkulu rüyası oldu. Trafikte ilerleyen kamyonun devrilme ihtimalinden dolayı sürücüler, korkarak kamyonu geçmek zorunda kaldı. Öte yandan çeşitli ilçelerde kaydedilen görüntülerde ise iki farklı kamyona kontrolsüz bir şekilde yüklenen tahta paletler korkuya neden oldu. Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyonlar trafikteki diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Etiketler: İstanbul, kamyon

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç