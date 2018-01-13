İstanbul’da aşırı yüklü kamyonlar tehlike saçtı

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gabari yük sınırına dikkat etmeden dorselerine aşırı ve kontrolsüz bir şekilde yük taşıyan kamyonlar kazaya davetiye çıkardı. Trafikte bulunan sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak ilerleyen kamyonlar, başka sürücüler tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. İstanbul’da kaydedilen görüntülerin ilkinde, bir kamyona aşırı derecede yapılan yükleme bu kadarına pes dedirtti. Sağ tarafa fazla yüklendiği için yan bir şekilde ilerleyen kamyonun yol üzerindeki bir köprünün altından silme geçmesi yürekleri ağızlara getirdi.

Pendik Kurtköy’de çekilen görüntülerde ise, aşırı bir şekilde saman yüklenen kamyon, trafikteki sürücülerin korkulu rüyası oldu. Trafikte ilerleyen kamyonun devrilme ihtimalinden dolayı sürücüler, korkarak kamyonu geçmek zorunda kaldı. Öte yandan çeşitli ilçelerde kaydedilen görüntülerde ise iki farklı kamyona kontrolsüz bir şekilde yüklenen tahta paletler korkuya neden oldu. Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyonlar trafikteki diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.