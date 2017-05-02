İstanbul’da asker uğurlama terörü kamerada

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki bir alt geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki alt geçide geldi. Gençler burada askere gidecek olan arkadaşını, elleriyle havaya fırlattı. Alt geçidi çift yönlü olarak ulaşıma kapatan gençler, bir süre bu şekilde eğlendi.

İnsanların canını hiçe sayıp kurşun yağdırdılar

Konvoydaki bazı gençler ise alt geçitte korna bastı. Uğurlama sürdüğü sırada bazı gençler, ellerindeki silahla defalarca yukarıya ateş açtı. Kapalı olan yerde havaya ateş açan gençler, oradakilerin canını hiçe saydı. Bir süre daha ateş açan gençler ardından araçlarına binerek alt geçitten ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde alt geçidi trafiğe kapatan gençler, askere gidececek şahsı havaya fırlatıyor.Ardından elleri silahlı iki kişi alt geçitte havaya ateş açmaya başlıyor.

Doğan Can Cesur

