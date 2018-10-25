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İstanbul'da AVM çatısında intihar girişimi

İstanbul'da AVM çatısında intihar girişimi
İstanbul'da AVM çatısında intihar girişimi

İstanbul Büyükçekmece’de bir kişi, eşinin boşanma davası açması nedeniyle bir AVM’nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y (36) isimli şahıs uyuşturucu madde kullandığı için eşinin boşanma davası açtığı ve 2 çocuğunun göstermeyeceğini iddia ederek intihar etmek istedi. Şahsı çatıda gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak B.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Uzun süre yapılan görüşmeler sonucunda ikna edilen adam, bulunduğu yerden indirilerek polis ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Erdal Can İçelli

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