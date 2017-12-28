Diğer
Kategoriler

İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı: 1 yaralı

Bağdat Caddesi’nde bir kafede oturan üç kişi, tartıştıkları kafe çalışanını silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İstanbulda Bağdat Caddesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

28 Aralık 2017 03:29
Bağdat Caddesi’nde silahlı yaralama: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, 24.00 saatlerinde, Bağdat Caddesi 149 numarada bulunan bir kafede meydana geldi. Kafeye müşteri olarak gelen üç kişi, iş yeri çalışanı Ünal Çavuş ile önce sözlü olarak tartıştı. Daha sonra içlerinden biri tabancasını çıkararak Çavuş'u bacağından yaraladı. Zanlılar olay yerinden yaya olarak hızla kaçarken iki adet cep telefonunu masada unuttu. Silah sesleri dolayısıyla kafe içerisinde ve civarında kısa süreli panik yaşandı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralı Ünal Çavuş'un ilk tedavisini olay yerinde yaptı. Çavuş daha sonra ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kafe civarında güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin konuyla ilgili araştırmaları sürüyor. Ekipler zanlıların yakalanması için civarda geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Etiketler: bağdat caddesi, silahlı yaralama

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç