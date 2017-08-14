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İstanbul’da balık adamlar iddia üzerine harekete geçti

Karaköy’de, 12 yaşlarında bir çocuğun denize düştüğü iddiası üzerine, Haliç’te arama çalışmaları başlatıldı. Balık adamların arama çalışmaları sürerken, su üzerinde bir çift terlik bulundu.

İstanbulda balık adamlar iddia üzerine harekete geçti

14 Ağustos 2017 23:45

İddiaya göre, Karaköy’de Galata Köprüsü üzerinden manzarayı seyreden iki kişi 12 yaşlarındaki bir erkek çocuğun denize düştüğünü gördü. İlk önce yüzdüğünü sandıkları çocuğun çırpındığını gören 2 vatandaş, hızla olay yerine koştu.

Çevredeki inşaat çalışmalarından dolayı etrafı çevrili olan sahilde açık buldukları bir girişten giren 2 vatandaş, çocuğu su üzerinde bulmayınca polis ekiplerine haber verdi. Kıyıda bir çift plastik çocuk terliğine rastlanırken, deniz polisi olay yerine intikal etti. Deniz polisine bağlı balık adamlar su altında arama çalışmaları başlattı.

(Başak Akbulut - Oğuzcan Yazar /İHA)

Etiketler: balık adam, Karaköy


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