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İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi

Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından ilan edilen bir günlük milli yas nedeniyle İstanbul genelinde bayraklar yarıya indirildi.

İstanbulda bayraklar yarıya indirildi

11 Aralık 2016 12:15
İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi - Tıkla İzle

Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısı nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla bakanlılara iletilmek üzere gönderilen yazıda 1 günlük milli yas ilan edildiği duyuruldu. Başbakanlık Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da Türk bayrakları yarıya indirildi. Patlamanın yaşandığı Beşiktaş başta olmak üzere Adli Tıp Kurumunda, Taksim Meydanı'nda, Atatürk Havalimanı'nda ve İstanbul'da Türk bayrakları yarıya indirildi. Öte yandan saldırının gerçekleştiği Beşiktaş Vodafone Arena Stadı'nda da Türk bayraklarının yarıya indirildiği görüldü. 

Ferhat Yasak - Mustafa Bakırhan - Ufuk Kıvık


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