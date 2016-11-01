2-3 Kasım tarihlerinde Şişli Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan 'Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu' nedeniyle 1 Kasım saat 08.00'den toplantı bitimine kadar bazı yolar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yolar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağından Kadırgalar Adil Baba Kavşağına kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak; trafik akımı Asker Ocağı Caddesinden Divan Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

Gümüş Caddesi, Harbiye Orduevi girişi ışıklardan Adil Baba Kavşağına kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak; trafik akımı Halaskargazi Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Mim Kemal Öke Caddesi, Vali Konağı Caddesi girişinden Adil Baba Kavşağı ve Abdi İpekçi Caddesine kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak; trafik akımı Abdi İpekçi ve Vali Konağı Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi girişinden Mim Kemal Öke Caddesine kadar araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak; trafik akımı Bayıldım Caddesi ile Vodafone Arena Stadı arkasından Karaköy ve Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek.