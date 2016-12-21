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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla, Beşiktaş Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak "Yıldızlar Karması Dayanışma Maçı" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatılacak

21 Aralık 2016 15:25

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:
"22.12.2016 günü saat 19.00’da Beşiktaş Vodafone Arena Stadında oynanacak olan 'Yıldızlar Karması Dayanışma Maçı' ile ilgili alınacak emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında, saat 13.00’den tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar,
Akaretler Kavşağı kapatılacak, alternatif olarak Barbaros Bulvarından gelen trafik akımı Süleyman Seba Caddesine yönlendirilecektir.
Süleyman Seba Caddesi girişi ile Bayıldım Caddesi girişi kesişimi kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Akım Nişantaşı istikametine yönlendirilecektir.
Adil Baba Kavşağı kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi Caddesine yönlendirilecektir.
Mete Kavşağı kapatılacak ve trafik akımı Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesine gönderilmeyecektir, alternatif olarak trafik akımı Mete Caddesinden Taksim istikametine yönlendirilecektir.
Divan Kavşağı kapatılacak ve trafik akımı Mete Caddesine gönderilmeyecektir, alternatif olarak trafik akımı Tarlabaşı Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.
Gümüşsuyu Caddesi MKE önünden kapatılacak ve trafik akımı Toprakyol ışıklara gönderilmeyecektir, alternatif olarak trafik akımı Taksim istikametine yönlendirilecektir.
Fındıklı ışıklar kapatılacak ve trafik akımı Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecektir. Alternatif olarak trafik akımı Karaköy istikametine yönlendirilecektir.
Karaköy Meydanından Dolmabahçe istikametine kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Perşembe Pazarı ve Galata Köprüsü istikametine yönlendirilecektir.
Bomonti Tüneli girişi kapatılacak, alternatif olarak trafik akımı Şişli istikametine yönlendirilecektir.
Vişne Tekke Sokağı kapatılacak ve otosel inişlere trafik akımı verilmeyecek, alternatif olarak Maçka istikametine yönlendirilecektir." 


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