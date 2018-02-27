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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! | 27 Şubat

İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

İstanbulda beklenen kar yağışı başladı! | 27 Şubat

27 Şubat 2018 09:13
Beylikdüzü'ne lapa lapa kar yağdı - Tıkla İzle

İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan karın gün içinde kent merkezine kadar inmesi bekleniyor.

Beylikdüzü'ne lapa lapa kar yağdı

 İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Beylikdüzü ve Hadımköy'de lapa lapa kar yağdı.İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehrin merkezine kadar indi. Beylükdüzü ve Hadımköy'e lapa lapa kar yağdı.

 

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