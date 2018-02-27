İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! | 27 Şubat

İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan karın gün içinde kent merkezine kadar inmesi bekleniyor.

Beylikdüzü'ne lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Beylikdüzü ve Hadımköy'de lapa lapa kar yağdı.İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehrin merkezine kadar indi. Beylükdüzü ve Hadımköy'e lapa lapa kar yağdı.