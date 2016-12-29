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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

İstanbulda beklenen kar yağışı başladı

29 Aralık 2016 20:05
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı - Tıkla İzle

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü’nde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa sürede üst geçitler kar tutarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tuzlama yapılmaması nedeniyle vatandaşlar inerken parmaklıklara tutunmak zorunda kaldı.

Vatandaşlar merdivenlerin tuzlanmadığından dolayı kaydıklarını dile getirirken yağış nedeniyle trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği görüldü.

(Volkan Kayalar /İHA)


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