İstanbul’da beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Silivri ve Beylikdüzü tarafında başlayan şiddetli yağmurla birlikte dolunun da etkili olduğu görüldü. Şiddetli yağmur ve dolu bölgede etkisini sürdürüyor.

Gökyüzünü siyah bulutlar kapladı

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağıştan dakikalar önce gökyüzünü siyah bulutlar kapladı. Normal şartlarda havanın kararmasından yaklaşık 2 saat önce gökyüzündeki bulutlar İstanbul’da havayı kararttı.



Alper Korkmaz - Yusuf Eker-Selim Bayraktar