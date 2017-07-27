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İstanbul’da beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağmur doluyla birlikte etkisini göstermeye başladı.

İstanbulda beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi

27 Temmuz 2017 17:54
İstanbul’da beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Silivri ve Beylikdüzü tarafında başlayan şiddetli yağmurla birlikte dolunun da etkili olduğu görüldü. Şiddetli yağmur ve dolu bölgede etkisini sürdürüyor.

 Gökyüzünü siyah bulutlar kapladı

 İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağıştan dakikalar önce gökyüzünü siyah bulutlar kapladı. Normal şartlarda havanın kararmasından yaklaşık 2 saat önce gökyüzündeki bulutlar İstanbul’da havayı kararttı.
 

Alper Korkmaz - Yusuf Eker-Selim Bayraktar


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