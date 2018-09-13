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İstanbul'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı...

İstanbul'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı...
İstanbul'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı...

İstanbul’da beklenen şiddetli yağış Şişli’de etkisini göstermeye başladı. Havanın bir tarafının karanlık bir tarafının aydınlık olması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılarının ardından Şişli'de yağmur etkisini göstermeye başladı. İş çıkışı yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak metrobüs durağına sığındı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Öte yandan yağmur nedeniyle gökyüzünün bir tarafı karanlık bir tarafının ise aydınlık olması ilginç görüntü oluşturdu. 

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. İstanbul Boğazı'nda da etkisini gösteren yağış sebebiyle deniz üzerinde görüş mesafesi kısaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Kısa sürede etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda da etkisini gösteren yağış sebebiyle deniz üzerinde görüş mesafesi kısaldı.

Emrah Kuş / Doğancan Cesur 

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