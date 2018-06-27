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iha.com.tr »
Gündem »
İstanbul'da beklenen yağmur başladı!
27 Haziran 2018 08:39
İstanbul'da beklenen yağmur başladı!
İstanbul'da beklenen yağmur sabah saatlerinde geldi. Sağanak şeklinde yağan yağmur, trafikte vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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27 Haziran 2018 08:39
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