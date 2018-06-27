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İstanbul'da beklenen yağmur başladı!

İstanbul'da beklenen yağmur sabah saatlerinde geldi. Sağanak şeklinde yağan yağmur, trafikte vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbulda beklenen yağmur başladı!

27 Haziran 2018 08:39
 

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