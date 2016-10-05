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İstanbul’da bıçaklı soyguncu dehşeti kameraya yansıdı

İstanbul Kartal’da bir markete giren soyguncular, kasiyeri bıçakla etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları alarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından kaçan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

İstanbulda bıçaklı soyguncu dehşeti kameraya yansıdı

05 Ekim 2016 14:14
İstanbul’da bıçaklı soyguncu dehşeti kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay; Petrol İş Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir markette saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Markete giren iki şüpheli, kasiyere ve diğer çalışana bıçak çekerek etkisiz hale getirdi. Kasadaki paraları alan soyguncular, olay yerinden kaçtı.

Markette yaşanan soygun güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişi müşteri gibi markete giriyor. Bir soyguncu kasiyere yönelip bıçak çekerken, bir diğeri de mağazanın diğer tarafından yer alan görevliyi tehdit ediyor. Saldırgan tarafından darp edilen kasiyer kız, bütün paraları veriyor. Bu sırada diğer soyguncu da bıçak sallayarak tehditlerine devam ediyor. İki soyguncu daha sonra marketten kaçarak uzaklaşıyor.

Olayı soruşturan polis, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların peşine düştü. Asayiş Şube ekiplerinin çalışması sonunda marketten 2 bin 350 TL gasp eden Ö.U. (30), U.U. (37) ve Ö.O. (27) aynı gün Pendik’te yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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