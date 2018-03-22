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İstanbul'da bir AVM'de yangın çıktı

Pendik'te bir AVM içinde bulunan dükkanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbulda bir AVMde yangın çıktı

22 Mart 2018 15:53

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