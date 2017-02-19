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İstanbul'da bir AVM'de yaşanan kavga paniğe neden oldu

Maltepe Cevizli’de bir alışveriş merkezinin sinema katında yaşanan kavga sonrası büyük panik yaşandı. Kavga sırasında alış veriş merkezinde dışarı çıkan bazı kişilerin panikle ağladığı görüldü.

İstanbulda bir AVMde yaşanan kavga paniğe neden oldu

19 Şubat 2017 18:08
AVM'de panik! - Tıkla İzle

Maltepe’de bir alışveriş merkezinde sinema katında yaşanan bir kavganın ardından büyük panik yaşandı. Kavganın silahlı olduğu ihbarı üzerine alışveriş merkezine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Paniğe yol açan kavga sırasında alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla kısa süreliğine tahliye edildi. Tahliye sırasında panik yaşanırken bazı vatandaşların ağladığı görüldü.
İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ise alışveriş merkezinde araştırma yaptı. Polis ekipleri kimsenin yaralanmadığı kavgaya karışan şahısları tespit etmeye çalışırken kısa süreli paniğin ardından alışveriş merkezindeki hareketlilik sona erdi.
Mustafa Esen
 

Etiketler: avm, avm panik, İstanbul


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