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İstanbul’da bir gecede iki benzin istasyonu soygunu

İstanbul Sancaktepe ve Tuzla’da aynı gecede birer saat arayla iki benzin istasyonunu soyan maskeli ve silahlı 2 şahıs yakalandı. Hırsızların soygun anıysa saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbulda bir gecede iki benzin istasyonu soygunu

25 Ekim 2016 15:27
İstanbul’da bir gecede iki benzin istasyonu soygunu - Tıkla İzle

20 Ekim gecesi Sancaktepe’de saat 02.35 sıralarında bir benzin istasyonuna giren gelen silahlı ve maskeli iki şahıs markette çalışan H.G.’yi etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları alarak olay yerinden kaçtı. İki şüpheli şahıs daha sonra saat 03.48’de Tuzla’da E-5 İçmeler Mahallesi’nde bir benzin istasyonunu soydu. İstasyona gelen maskeli şahıslar istasyonda pompacı olarak çalışan bir kişinin üzerindeki 500 lirayı aldı. Pompacıyı markete sokarak zorla kasayı açtıran 2 kişi, kasadaki 900 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda F.V.(30) bir gün sonra yakalandı. F. V.’nin emniyetteki ifadesiyle kimliği belirlenen U.M. (19)isimli şahıs da bir gün sonra yakalandı. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: İstanbul


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