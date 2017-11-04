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İstanbul'da bir iş merkezinde yangın!

İstanbul Maltepe'de bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbulda bir iş merkezinde yangın!

04 Kasım 2017 12:17
İstanbul'da bir iş merkezinde yangın - Tıkla İzle

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