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İstanbul’da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İstanbul’da Devrimci Karargah terör örgütü adına polis araçlarına bombalı saldırı hazırlığındaki bir şüpheli, 8 el yapımı bomba ve 15 kilo amonyum nitrat ile ele geçirildi.

İstanbulda bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

16 Ekim 2016 17:40

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda E.Ç. isimli bir şahsın bombalı eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Bunun üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan E.Ç.’nin Gazi Mahallesinde ikamet ettiği tespit edildi. Polis ekiplerince şahsın ikametine yapılan ortak operasyonda 8 adet bomba, bir çuval içinde yaklaşık 15 kilo amonyum nitrat, düzenek yapımında kullanılan bakır tel ve lehim cihazları ele geçirildi.

Şüpheli şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınırken patlayıcılar incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuarına götürüldü.


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