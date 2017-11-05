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İstanbul’da bonzai manzaraları kamerada

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı. Kentin göbeğinde güpegündüz “zombi” gibi dolaşan gençlerin hali, yürekleri burktu.

İstanbulda bonzai manzaraları kamerada

05 Kasım 2017 09:47
İstanbul’da bonzai manzaraları kamerada - Tıkla İzle

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde meydana gelen uyuşturucu madde kullanımı sonrası sızan, kimi zaman da maddenin etkisiyle çevrede zombi gibi dolaşan gençlerin ibretlik halleri kameraya yansıdı. Esenyurt Devlet Hastanesinin önünde “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, vatandaşların gözleri önünde güpegündüz adeta zombi gibi dolaştı. Ayakta durmakta zorlanan gencin ibretlik halini görüntüleyen bir vatandaş, ona yardım etmek istedi. Ancak genç yardım isteğini geri çevirerek gözden kayboldu.

Kimi yol kenarında sızıyor kimi de zombi gibi dolaşıyor
Kağıthane Çağlayan’da ise kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle motosikletin üzerinde sızan genç, yürekleri sızlattı. Çalışan motosikletin üzerinde sızan ve herhangi bir kazaya neden olmadan adeta ayakta uyuyan genç, kameralara yansıdı. Bayrampaşa’da ise bir gencin maddenin etkisiyle kaldırımda sızması yürekleri burktu.

Doğan Can Cesur 



 

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