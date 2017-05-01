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İstanbul'da bu yollar kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar ve Bakırköy'de yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbulda bu yollar kapatıldı

01 Mayıs 2017 07:22
Taksim Meydanı’na çıkan yollar trafiğe kapatıldı - Tıkla İzle

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanına çıkan yollar kapatılmaya başkandı. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet Caddesi’nden Taksim Meydanı’na çıkan yollara bariyerler koyarak trafiğe kapattı. Meydana yaya geçişleri kontrollü bir şekilde izin verildiği görüldü.
Polisin meydan ve çevresindeki önlemleri sürüyor. 

Bakırköy'de yollar trafiğe kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy'de yollar trafiğe kapatıldı.
Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının merkezi olan Bakırköy'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. E-5'ten Bakırköy meydanına giriş, İncirli Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı trafiğe kapatıldı. Sabah Bakırköy'e gitmeye çalışan sürücüler de yolların kapandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Polisin Bakıröy çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor. 

Etiketler: taksim meydanı, yol


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