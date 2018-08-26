Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

İstanbul’da bu yollara dikkat!!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.-Aytemiz Alanyaspor takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbulda bu yollara dikkat!!

26 Ağustos 2018 19:11

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.-Aytemiz Alanyaspor takımları arasında saat 21.45’te oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 18.45’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle: 

Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar TEM Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak. İspark Otoparkı dolduktan sonra ise dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak araç sürücüleri TEM Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - TEM Güney Yan Yol bağlantı yolunu kullanacak. 

Maç başladığında da TEM Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak. TEM Kuzeye direkt ve TEM Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek. TEM Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman ise TEM Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç