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İstanbul'da bugün bu yollara dikkat

Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.-Atiker Konyaspor takımları arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbulda bugün bu yollara dikkat

08 Şubat 2018 12:04

Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş. - Atiker Konyaspor takımları arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacaklardır.

Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır.

Etiketler: galatasaray, Türk Telekom Stadyumu

 

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