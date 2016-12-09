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İstanbul’da bulunan yanmış cesedin kimliği belirlendi

İstanbul Bağcılar’da bir sitede bulunan yanmış erkek cesedinin 51 yaşındaki Halil Sarı’ya ait olduğu öğrenildi.

İstanbulda bulunan yanmış cesedin kimliği belirlendi

09 Aralık 2016 12:02
İstanbul’da bulunan yanmış cesedin kimliği belirlendi - Tıkla İzle

Bağcılar Demirkapı Mahallesi Altunel Sokak’ta bulunan Albayraklar Sitesi’nde dün gece ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ölen kişinin Halil Sarı (51) olduğu belirlendi. Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden şahsın üzerinden çıkan banka kartından Halil Sarı olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsın ailesine ulaştı.

Hayatını kaybeden şahsın kızı Özlem Sarı’nın, babasının olay yeri olan B9 Blok’ta oturduğunu ve kentsel dönüşüm nedeniyle bu daireden taşındıklarını ifade ettiği öğrenildi. Sarı’nın babasının 08.12.2016 günü evde kalan son eşyaları ve televizyon antenini toplamak üzere Albayraklar Sitesi’ndeki eski evlerine gittiğini, daha sonra babasından haber alamadıklarını söylediği öğrenildi.

Polisin Albayraklar Sitesi B9 Blok’ta yaptığı incelemede, Halil Sarı’nın cesedinin bulunduğu asansör boşluğunun asansörünün tamamen sökülerek kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkıma hazır hale getirildiğini tespit etti. Halil Sarı’nın yukarıdan nasıl düştüğü ve aşağıda asansör boşluğunda yanan ateşin kimler tarafından yakıldığı henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Bağcılar Belediyesi’nden yapılan açıklamada da, Halil Sarı’nın Kentsel Dönüşüm çerçevesinde yapılan protokole imza atan daire sahiplerinden biri olduğu, Ocak 2015’te dairesini boşalttığı ve 2 yıldır kira yardımı almakta olduğu kaydedildi.

Etiketler: yanmış ceset


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