Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İstanbul’da ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

İstanbul’da ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

İstanbul’da FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirtilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.

İstanbulda ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

31 Aralık 2016 00:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 107 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 100’ü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 7’si ise "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık'ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı.

Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu belirtilen 179 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 161'e yükseldi. 

Etiketler: 100 rütbeli asker, Bylock, fetö, İstanbul, tutuklandı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç