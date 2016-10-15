15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı belirlenen polislere yönelik Bylock 1 ve Bylock 2 operasyonları düzenlenmişti. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan polislerden 103’ü adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 103 şüpheliden aralarında 3.sınıf emniyet müdürlerinden Ramazan Karaoğlan, Hasan Taşgıran, 4. sınıf emniyet müdürlerinden Dinçer Ay, Timur Bunlu, Sultan Ahmet Demirci, Oğuzhan Karaçoban’ın da bulunduğu 99 şüpheli tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.