İstanbul'da çalındı Adana'da bulundu

Yıldız, son günlerde yeniden terör örgütlerinin bomba yüklü araçlarla polislere yönelik eylem yapmaya başlamasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine özel bir ekip kurarak Adana'daki çalıntı otomobillerin bulunması için talimat verdi. Bu talimat üzerine oto hırsızlık büro amirliğindeki deneyimli polislerden özel bir ekip oluşturuldu. Ekip 7 gün 24 saat süreyle hem şok operasyonlar hem de uygulamalar yaparak çalıntı ve şasesi değiştirilmiş araçları ele geçirmek için çalışma yaptı. Bu çalışma sonucunda polis bir çetenin varlığını belirledi. Polis çetenin hurdaya çıkmış bir otomobilin beynini alan hırsızların daha sonra İstanbul'da evlerin önüne park edilmiş 8 otomobil ve bir kamyonetin depo kapağından ya da kapı anahtar deliğinden anahtar yaparak araçları açıp daha sonra da hurda araçtan aldıkları beyni çaldıkları araca yerleştirip, şase numarasını da değiştirerek çaldıkları araçları 50 ile 100 bin arasında sattıklarını tespit etti. Polis Adana başta olmak üzere 4 ilde yaptığı operasyonda 26 kişiyi yakaladı. Bu şahısların ifadesi alındıktan sonra 7 kişi gözaltında kalırken, diğer şahıslar serbest bırakıldı. Polis yaptığı çalışmada Arda Ö. ile Yücel F. isimli çete liderlerinin de yine aynı suçtan cezaevinde olduğunu tespit etti. Polis bulduğu otomobil ve kamyoneti emniyet bahçesine getirdi. Otomobillerin aralarında lüks bir otomobilin de olması dikkat çekti. Polis İstanbul'dan gelen vatandaşlara otomobillerini teslim etti.

"Polis otomobili bize hediye etmiş gibi oldu"

2016 yılında otomobili çalınan ve kredi çekerek otomobili aldığını söyleyen emekli İhsan Altıntaş (53), "Ben tesisat işleri yapıyorum. Aracım, Avcılar'da evimin önünden çalındı. 35 bin liraya almıştım arabayı 20 bin lirasını elden verdim 15 bin lira ise kredi çekmiştim. Umudumu kaybetmiştim yani geri gelmesini beklemiyordum parçalamışlardır diye düşünmüştüm bulununca çok sevindim. Polis bizi aradığında inanmadım çünkü sahte polis arıyor diye düşündüm ama gerçek olduğunu anlayınca havalara uçtum sanki bedava vermişler gibi oldu" dedi.

Eşi Elif Altıntaş (50) ise, "Biz karı koca olarak çok zorluk çektik. Çalışarak aldık o arabayı hem 2 çocuk okuttuk hem de kredi ödedik. Şimdi bulundu çok mutluyuz emniyet amirlerine çok teşekkür ediyoruz. Eşim beni aradığında dedim ki 'bunlar gerçek polis mi', yalan söylüyor olmasınlar inanamadım yani. İlk geldiğimde baktım acaba sağlam mı diye ve gerçekten sağlam gördüm. Cumhurbaşkanı'na bile yazı yazdım, Adana'daki emniyet amirlerine çok teşekkür ediyorum sanki bu arabayı bana hediye ettiler" diye konuştu.

Yusuf Balcı ise otomobilini emniyet bahçesinde görünce inanamayarak önce ona dokundu. Balcı daha sonra ise, "Söyleyecek bir şeyim yok arabam 7’nci ayın 28’inde çalındı ve şimdi bulundu mutluyum. Ben emekliyim birkaç kuruş birikimim vardı onunla almıştım fakat araba çalınınca ben 3 ay içerisinde 70 kilodan 60 kiloya düştüm. Çok üzüldüm yani bir daha araba almaya kuvvetim yok polisler arayınca çok mutlu oldum" dedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya