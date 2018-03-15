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İstanbul'da can pazarı

Bağcılarda kendisini kovalayan bir şahıstan kaçtığı iddia edilen çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz çocuk karşı şeride fırlarken, ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktor yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybederken, kalp masajı yapma anı ve yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbulda can pazarı

15 Mart 2018 09:15
İstanbul'da can pazarı - Tıkla İzle

Olay, 10 Mart Cumartesi günü Bağcılar Tem otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, peşinden kovalayanlardan kaçan bir çocuk aninden yola fırlayınca otomobil çarptı. Talihsiz çocuk çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı. Çocuk kanlar içinde yerde yatarken, çocuğa ilk müdahaleyi o esnada yoldan geçen bir doktor yaptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Etiketler: bağcılar, İstanbul, kaza

 

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