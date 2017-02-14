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İstanbul’da çay bardaklarında uyuşturucu satışı

İstanbul’da çay bardaklarında uyuşturucu satan 2 şüphelinin tutuklandığı operasyonda 22 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbulda çay bardaklarında uyuşturucu satışı

14 Şubat 2017 12:26
İstanbul’da çay bardaklarında uyuşturucu satışı - Tıkla İzle

İstanbul Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 2 şüpheliyi belirleyerek takibe aldı. Yapılan takipler sonucu şüphelilerin, belirli aralıklarla züccaciyelerden çay bardağı aldıkları tespit edildi. Bir süre daha sürdürülen takiplerin ardından şüphelilerin Küçükçekmece’deki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında E.K. (32) ve Ü.A. (29) isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 22 kilogram toz esrar ile bir miktar bonzai ve çay bardakları ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Çay bardaklarında uyuşturucu sattılar

Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemelerde, E.K. isimli şüphelinin Balıkesir Cezaevinden firar ettiği öğrenilirken, uyuşturucuları ise çay bardaklarında sattıkları ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adrese girdikleri ve 2 şüpheliyi arkadan kelepçeledikleri görülüyor, ardından adreste arama yapılıyor. Aramalarda adresin çeşitli yerlerine saklanan uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor. 

Tugay Saday

Etiketler: çay bardakları, İstanbul, uyuşturucu


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