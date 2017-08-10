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İstanbul’da çevik kuvvet aracına saldırı kamerada

İstanbul Kağıthane’de, geçtiğimiz mayıs ayında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait ekip aracına silahlı saldırı konusuyla ilgili olduğu belirlenen bir kişi, olayda kullandığı silahla birlikte Kağıthane’de yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbulda çevik kuvvet aracına saldırı kamerada

10 Ağustos 2017 15:39
İstanbul’da çevik kuvvet aracına saldırı kamerada - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, 17 Mayıs 2017 tarihinde Kağıthane’nin Örnektepe Mahallesi’nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis aracına silahlı saldırı gerçekleştirilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda, güvenlik kamera kayıtlarına takılan iki zanlıdan biri yakalandı. Olayın yaşandığı günden bu yana arama çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyeti ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü, saldırının gerçekleştiği noktada ve civarda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, zanlıların kimliklerini belirledi. Polis aracına ateş ettiği tespit edilen 31 yaşındaki S.B. isimli şahıs, olayda kullandığı silahla birlikte geçtiğimiz Salı günü Kağıthane’de ele geçirildi.

POLİS ARACINA SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, zanlıların belirlenmesi için toplanan güvenlik kamerası kayıtlarından biri, saldırı anını saniye saniye yansıttı. Görüntülerde, iki şahsın sırayla polis aracının olduğu sokağa girdiği görülürken, şahıslardan birinin çevreyi kontrol ettiği anlaşılıyor. Saldırı için onay alan saldırgan, belindeki silahı çıkararak, polis aracına doğru birkaç el ateş ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar bu andan hemen sonra kameranın görüş açısından çıkıyor.

Hüseyin Coşkun - Ufuk Kıvık


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