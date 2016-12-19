Olay, saat 04.00 sıralarında Eyüp Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcunun cadde üzerine yeni taşınması üzerine harekete geçen yüzleri maskeli 2 soyguncu, gece saatlerinde iş yerinin bulunduğu yere geldi. Kuyumcuya girebilmek için bulunduğu binanın arkasına tırmanan soyguncular, önce işyerinin bitişiğindeki kuaförün demirliklerini kırdı. Kırılan demirliklerden içeriye giren soyguncular, kuaför ile iş yeri arasındaki duvarı deldi. Soyguncular ardından açtıkları delikten içeriye girerek alarmları susturduktan sonra soyguna başladı.

Oksijen kaynağıyla çelik kasayı açtılar

Soyguncular, altınların çelik kasada olduğunu fark etmesi üzerine yanlarında getirdiği oksijen kaynağını devreye soktu. Yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından kasayı açan soyguncular, içinden 130 bin lira değerindeki 1 kilogram altın alarak kayıplara karıştı. İşyerinden çıkan soyguncuların kaçarken bazı altınları yere düşürdüğü öğrenildi. Olayın ardından sabah saatlerinde kuaförü açmaya gelen Hülya A., gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İşyerinde soygun olduğunu fark eden kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hem kuyumcuyu hem de kuaförü soydular

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntüleri üzerinde yaptığı incelemede, soyguncuların kuaförün penceresinden girerek açtıkları delikle kuyumcuyu soyduklarını belirledi. Soyguncuların altınlarla kaçarken kuaförün kasasındaki bir miktar parayı da çaldıkları öğrenildi. İşyerinin soyulduğunu haber alan Birkan Topuz, yeğeni Samet Ağız ile birlikte olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri de, güvenlik kamera görüntülerini incelemelerinin ardından parmak izi çalışması yaparak, hırsızların soygunda kullandığı malzemeleri delil torbasına koydu.

Kuyumcunun sahibi Birkan Topuz, “Yan taraftaki komşunun dükkanından duvarı kırıp girmişler. 1

kilogram civarında altın kaybımız var. Kuaförün arka camını kırıp içeriye oradan da duvarı kırdıktan sonra alarmları susturup giriyorlar. Yüzleri maskeli 2 kişi, yaklaşık yarım saatte soygun gerçekleşiyor. Oksijen kaynağıyla çelik kasanın bir bölümü patlatıyorlar. Diğerlerini açamamışlar. Buraya 1-2 hafta önce taşındık tam oturtamamıştık ondan istifade ettiler” dedi.

Doğan Can Cesur