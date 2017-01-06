İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çocukların ise yüzünü güldürdü. Etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar aileleriyle birlikte soğuğa aldırmadan sokaklara çıktılar. Çocukları kendileri ve aileleriyle kar topu oynayarak doyasıya eğlendiler.

Çocuklar televizyonlarda kar gördüğünü İstanbul’a yağmasıyla evde durmadıkları belirten bir baba, “Karın yolu gözlüyorlardı. Karın yağmasıyla dışarı çıktık. Karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Kar topu oynayan çocukları ise karın tadını çıkardıklarını söylediler.

Oğuzcan Yazar