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İstanbul’da çocuklar kar yağışının tadını çıkardı

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocukların ise yüzünü güldürdü. Karın tadını çıkaran çocuklar aileleriyle birlikte kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

İstanbulda çocuklar kar yağışının tadını çıkardı

06 Ocak 2017 21:58
İstanbul’da çocuklar kar yağışının tadını çıkardı - Tıkla İzle

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çocukların ise yüzünü güldürdü. Etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar aileleriyle birlikte soğuğa aldırmadan sokaklara çıktılar. Çocukları kendileri ve aileleriyle kar topu oynayarak doyasıya eğlendiler.
Çocuklar televizyonlarda kar gördüğünü İstanbul’a yağmasıyla evde durmadıkları belirten bir baba, “Karın yolu gözlüyorlardı. Karın yağmasıyla dışarı çıktık. Karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Kar topu oynayan çocukları ise karın tadını çıkardıklarını söylediler. 

Oğuzcan Yazar


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