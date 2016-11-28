Sancaktepe Fatih Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde bulunan 7 evi yağan yağmurla birlikte kanalizasyon borusunun patlamasından dolayı su bastı. Kanalizasyondan taşan sular evlerin içerisine kadar dolarken, vatandaşlar suları tahliye etmek için seferber oldu. 7 ev dolan sularla birlikte olumsuz yönde etkilenirken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evindeki suları boşaltmak için uğraşan Ekrem Aslantepe, “Bu 10 gün içerisinde yaşadığımız ikinci su baskını. Bu durumla ilgilenen olmuyor. Evimizde kullanılacak eşya kalmadı. Bu zararımızı kim karşılayacak” diye isyan etti.

Vatandaşlar evlerine dolan suları kendi imkanlarıyla boşalttı.