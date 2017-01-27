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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 15'i yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

27 Ocak 2017 23:09

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kerimullah T. isimli bir şüphelinin çeşitli dernek binalarında toplantı düzenleyerek terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından Zeytinburnu'nda belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, R.K., A.U.,Ö.N., T.M., A.W.M., A.F., S.A., K.K., W.A., K.M., K.T., M.O., N.C., A.K., T.S. isimli yabancı uyruklu şüphelilerle birlikte Kerimullah T. ve Şanlıurfa Siverek Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı bulunan Mübarek K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemlerinin ardından deport edileceği öğrenilirken, Kerimullah T. ve Mübarek K. isimli 2 şüpheli ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları devam ediyor. 

Tugay Saday

Etiketler: DEAŞ operasyonu, İstanbul


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