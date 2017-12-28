İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 1’i kadın 6 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, birleşik terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinden bu yana 3 ilçede operasyon düzenledi.

Halen devam eden operasyonlarda Başakşehir, Güngören ve Ümraniye’de çok sayıda adrese yapılan baskınlarda, DEAŞ'ın üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olduğu, örgüt adına çeşitli bölgelerde eylemlere katıldığı ve İstanbul'da faaliyetlerine devam eden 'yabancı terörist savaşçı' olduğu öne sürülen 1’i kadın 6 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ’ın aktif olduğu Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere örgüt adına eleman temin ettikleri de iddia edildi.

Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatılırken, operasyonların sürdüğü bildirildi.

Sadık Kahraman