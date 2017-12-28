Diğer
Kategoriler

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 1’i kadın 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 1’i kadın 6 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, örgüte yardım ve yataklık yapan kişiler olduğu ileri sürüldü.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 1i kadın 6 şüpheli yakalandı

28 Aralık 2017 13:22

Edinilen bilgilere göre, birleşik terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinden bu yana 3 ilçede operasyon düzenledi.

Halen devam eden operasyonlarda Başakşehir, Güngören ve Ümraniye’de çok sayıda adrese yapılan baskınlarda, DEAŞ'ın üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olduğu, örgüt adına çeşitli bölgelerde eylemlere katıldığı ve İstanbul'da faaliyetlerine devam eden 'yabancı terörist savaşçı' olduğu öne sürülen 1’i kadın 6 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ’ın aktif olduğu Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere örgüt adına eleman temin ettikleri de iddia edildi.

Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatılırken, operasyonların sürdüğü bildirildi. 

Sadık Kahraman

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç