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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine belirli aralıklarla gidip geldiği belirlenen 4 örgüt üyesi gözaltına alındı. Örgüte yönelik 22 Eylül’de yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7’si ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

18 Ekim 2016 20:38

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine belirli aralıklarla gidip gelen DEAŞ üyesi 4 kişinin İstanbul'a geldiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından şüphelilerin Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinde kaldıklarını belirledi. TEM Özel Tim ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul'da 7 DEAŞ üyesi tutuklandı
Öte yandan TEM ekiplerinin 22 Eylül Perşembe günü Üsküdar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Maltepe’de terör örgütü DEAŞ’e yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki önceki gün işlemleri tamamlandı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 12'si ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik huzuruna çıkarılan 12 kişiden 7'si tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Tugay Saday
 

Etiketler: DEAŞ


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